韓国のアシアナ航空は、大阪・関西国際空港からソウル・仁川国際空港に向けて「深夜便」を4月10日深夜から運航する。【画像】アシアナ航空 日韓路線 夏期運航スケジュールの案内夏期スケジュールで、6月30日まで毎日運航。関空→仁川は、深夜0時15分出発、2時15分到着予定。「仕事終わりの深夜便ご利用で、短いお休みでもたっぷりと韓国をお楽しみいただけます。また、仁川空港を経由して様々な地域へ同日中のお乗り継ぎが可