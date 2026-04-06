長らく芸能活動を自粛していた、お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬が、3月27日に、相方の井戸田潤と漫才を披露。約2年2か月ぶりに芸能活動を再開させた。【写真】まるで別人…スッキリする前の金髪ヒゲ面だったチャラい小沢この日は東京・渋谷の老舗ライブハウス「La mama」で開催された「第435回ラ・ママ新人コント大会」にコンビでサプライズ出演。舞台出演後に小沢はXを更新し、《今後も漫才やっていきたいです。