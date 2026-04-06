冷凍食品がこだわりグルメへと進化を遂げています。取材班が6日に向かったのは、東京・目黒区内のスーパーです。売り場には春の新商品を含め、約200種類の冷凍食品が並んでいました。バターチキンや牛すじなど、5種類のカレーとご飯がワンプレートになった商品。さらに、あとを引く辛さが特徴の韓国の汁なし麺「ポックンチャンポン」もありました。物価高の影響もあり、外食を控え、自宅でこうした本格グルメを楽しんでいる人も多