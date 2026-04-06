東京都内で講演する自民党の石破前首相＝6日午後、東京都内自民党の石破茂前首相は6日、東京都内で講演し、選挙制度改革は当面議論されないとの認識を示した。先の衆院選での自民圧勝を踏まえ「こんなに勝ったのだから、なぜ変えなければいけないのかという話になるだろう。議論が熱心に行われることは当分ないと思う」と指摘した。石破氏は首相時代、現行の衆院選挙制度を巡る検証を呼びかけていた。衆院選での自民の比例代表