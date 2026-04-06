45日間の停戦は現実のものとなるのでしょうか。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は6日、パキスタンやエジプト、トルコなどの仲介国がアメリカとイランの停戦案について、協議を続けていると報じました。その案によると停戦は2段階で行われ、まず45日間戦闘を停止し、その間に恒久的な終結を目指すとしています。ただ、関係者は今後48時間での合意は難しいとの見方を示し、今回の協議が戦闘拡大を防ぐ最後の機会になる可能性