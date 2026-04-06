【漫画】本編を読む「彼が怒るのは、自分のため」――そんな思いが心に染みついてしまっていたら、相手のモラハラを疑ってみてもいいかもしれない。『モラハラ彼氏と別れたい悪いのは私なの？』（チリツモル/KADOKAWA）は、モラハラ彼氏と向き合い続けた女性の内面を、ありのままに綴ったコミックエッセイだ。物語の語り手である主人公・チリは、付き合っているマサキとの関係に疑問を抱きながらも、なかなか踏ん切りがつかな