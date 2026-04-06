強すぎる香港最強馬に、ＳＮＳ上では驚嘆の声が上がっている。Ｘ（旧ツイッター）でもトレンド入りするなど注目を浴びている。４月６日に香港シャティン競馬場（芝１２００メートル）で行われた香港スプリントカップ・Ｇ２は、世界最強スプリンターのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が連覇を決め１９連勝を飾った。ほぼ馬なりと、圧倒的１番人気（単勝１・０倍、２着で２番人