ＥＸＩＬＥＴＥＴＳＵＹＡが６日、都内でフランケの最先端コーヒーマシン「Ｍｙｔｉｃｏ（ミティコ）」のＰＲイベントに参加した。ＴＥＴＳＵＹＡは全国１２店舗に展開するコーヒーショップ「ＡＭＡＺＩＮＧＣＯＦＦＥＥ」のプロデューサーも担当。同商品については東京・大阪・名古屋の４店舗でも導入しているそうで「最初は戸惑いもありました。『本当にこれだけでいいの？』みたいな。でも、タッチ一つで始動するだけだ