元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。開幕3カード終了時点で首位に立ったヤクルトについて語った。ここまで8試合で犠打「0」。池山隆寛監督のブンブン丸スタイルが開幕ダッシュにはまった。江川氏は「若手が活躍して（今は）打線が活発になっている」と指摘した。24歳の武岡、23歳の伊藤、28歳の岩田、24歳の長岡らが躍動。チーム打率・254は阪神に次いでリーグ2位だ。ただ、「DeNA、中日