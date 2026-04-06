元ＴＢＳアナウンサーの青木裕子が１５日深夜にＳＮＳを更新。長男（１２）の中学校の入学式に出席したことを報告した。３月の小学校の卒業式と同じコーデで、首元にスカーフで華やかさを出したという。ストーリーズを使い、「長男中学校入学式でした暑くて袖をまくってたらシワシワになっちゃった」と限りなく黒に近い濃紺のジャケットにパンツを合わせた入学式コーデで、長男との２ショット（※顔は加工）をアップ。「『