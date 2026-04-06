元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が5日スタートのTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。自身もコメンテーターとして出演していた3月で終了したフジテレビの情報番組「サン！シャイン」について、構成作家目線で私見を述べた。社会学者の古市憲寿氏と、出演している番組についてトークを展開する中、自身が手がけた2019年4月から2024年12月まで放送されたテレビ朝日系「中居正広の