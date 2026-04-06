日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「祝13周年14年目突入！主人公に俺はなる！常識を超えた日本を大航海SP」。14年目に突入したての95分で、果たしてどんな面白YOUに出会えるのか？【動画】実写版「ワンピース」の主役が語る【大抜擢の裏側】「WBC」の始球式にも密着！？＆世界のスープ味わうYOUが日本で見つ