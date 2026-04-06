旦那さんが明日いなくなったらどうしよう。こんなふうに、仮の話を考えたことはありますか？先日ママスタコミュニティには「もし旦那が死んだら」というタイトルで、こんな投稿がありました。『とても悲しくて落ち込むと思うけれど、その日から夕飯作りの地獄がなくなると思ったら、なんだか人生が変わる』旦那さんが亡くなったら悲しいものの、毎日の夕ご飯の支度がなくなると思うと楽に感じるのだろうと綴っていた投稿者さん。