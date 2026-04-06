高校生年代最高峰のサッカー プレミアリーグが開幕し、前橋育英は５日、ホームで流通経済大学柏と対戦しました。 昨シーズン、プレミア参入以来、最高となる２位で終えた前橋育英、開幕戦の相手は昨年度の全国選手権ベスト４ 千葉の流経大柏です。前半１２分、育英はコーナーキックに１０番・立石が頭で合わせますが、クロスバーに弾かれます。２０分、流経大柏にサイドを崩され、最後