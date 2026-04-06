高崎神社の例大祭に合わせて宮みこしの巡行が行われ、約３７０人が威勢の良いかけ声とともに市街地を練り歩きました。 高崎市の高崎神社で行われた春の例大祭は、五穀豊穣や地域の繁栄を祈願して、まいとし、この時期に行われています。例大祭には市内１１のみこし団体のメンバーなど約３７０人が参加し、高崎神社を出発して市役所周辺の市街地を練り歩きました。 高崎神社の宮みこしは、約２００年前に作られたものとされ