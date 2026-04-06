任期満了に伴い５日告示されたみどり市長選挙は、現職の須藤昭男さん以外に届け出はなく、須藤さんが無投票で３選を果たしました。 ５日告示されたみどり市長選は、現職の須藤昭男さん以外に届け出はなく、須藤さんが無投票で３選を果たしました。２回連続の無投票当選です。 須藤さんは、県議会議員を経て２０１８年の市長選で初当選、２期８年を務めていました。今回の選挙では、自民党と公明党の県組織からの推薦を受け、「誇