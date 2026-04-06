任期満了に伴う東吾妻町長選挙は、７日告示されます。新人３人が立候補を予定していて８年ぶりに選挙戦となる見通しです。 東吾妻町長選には、いずれも新人で元町議の齋藤貴史さん（５３）と、元町議会副議長の重野能之さん（４８）、元町議の髙橋徳樹さん（７０）の３人が立候補を予定していて８年ぶりに選挙戦となる見込みです。現職の中澤恒喜さんは高齢を理由に不出馬を表明しています。 また、町長選と合わせて７日告