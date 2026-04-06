ガソリン価格の高騰で今、注目を集めているのが自転車です。伊勢崎市の販売店では電動アシスト自転車のレンタルサービスが人気です。 経済産業省が今月１日に発表した県内のレギュラーガソリン１リットルあたりの平均小売価格は１６６円１０銭で、２週連続で下落したものの依然として高い水準で推移しています。 伊勢崎市連取町の自転車販売店「ＰＯＷＥＲＫＩＤＳ」です。エコで健康的な通勤や通学手段に自転車を