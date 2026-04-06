先月２７日に館林市内の飲食店で調理された弁当を食べた２４人が下痢やおう吐などの症状を訴えました。県はこの弁当が原因の食中毒と断定し、店を６日から３日間の営業停止処分としました。 営業停止処分となったのは館林市千代田町の飲食店「茶楽」です。 県によりますと今月１日、「職場で注文した弁当を食べたという人が下痢やおう吐などの症状を訴えている」と邑楽郡内の医療機関から保健所に連絡がありました。調査したとこ