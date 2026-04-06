冬のオリンピックで３大会連続のメダルを獲得した高崎健康福祉大学出身の佐藤綾乃選手が６日、高崎市役所を訪れ、現役生活を振り返りました。 高崎市役所を訪れたのは、ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート女子団体パシュートで銅メダルを獲得した佐藤綾乃選手です。北海道出身の佐藤選手は、高崎健康福祉大学在学中の２０１８年平昌大会で金メダル、２２年の北京で銀メダルを獲得、冬のオリンピ