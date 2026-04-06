６日朝、みどり市で、大型トレーラーが住宅に突っ込む事故がありました。この事故によるけが人はいませんでした。 運転席が切り離され、トレーラーの荷台部分が住宅にめり込んでいます。６日午前７時ごろ、「運転していたトレーラーの台車が民家に衝突した」と１１０番通報がありました。警察によりますと、この大型トレーラーを運転していたのは新潟県村上市に住む男性（４６）