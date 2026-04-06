６日から「春の全国交通安全運動」がはじまり、高崎市では市や警察、地域の親子などが街頭で安全運転を呼びかけました。 春の全国交通安全運動は「ながらスマホ」の根絶や自転車の交通ルールの理解の徹底などを重点に、６日から１５日まで実施されます。 運動初日の６日、高崎市ではもてなし広場前の交差点近くで街頭活動が行われ、高崎市交通安全保護者の会の会長が一日警察署長を務め、会の親子を含む約１００人が参加し