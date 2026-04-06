春の全国交通安全運動が4月6日から始まり、出発式が開かれました。 県庁で行われた出発式には、県警の櫻井美香本部長や新光町保育園の園児らが出席し、櫻井本部長は「自転車の青切符制度導入に伴う交通ルールの周知などの取り組みを推進したい」と話しました。 ■園児 「横断歩道は歩行者優先。目指せ交通事故ゼロ！」 園児らは、手を挙げながら横断歩道の渡り方を学びました。 ■県警 山崎勉交通部長 「新入