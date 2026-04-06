■7日の全国の天気7日(火)は全国的に雨が降るでしょう。西日本の雨は午前が中心、関東〜北日本は午後も雨が続く見込みです。降る時間としては、短い所が多いですが、降ったりやんだりとなる可能性もあるので、傘は持ち歩いておくと安心です。◇朝の通勤通学の時間帯は、九州南部〜東海と、北海道、東北北部で雨が降りやすい見込みです。沖縄〜九州南部では大雨になる所もあるでしょう。関東や北陸も昼前には雨が降り出しそうです。