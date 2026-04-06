サクラ咲く季節を迎え、新年度が始まったばかりですが、早くも来年度に向けた準備が始まっています。来年春に小学生になる子どもたちの“ランドセル商戦”です。新潟市ではランドセルの出張販売会が開かれ、子どもたちが自分好みのランドセルを選んでいました。 4月4日、新潟市中央区の朱鷺メッセで開かれた来年度用のランドセルの出張販売会。事前予約した約800組が小学校生活の相棒となる大切なランドセルを選んでいました。【