◇プロボクシングIBF女子世界アトム級王座決定戦山中菫（真正）《10回戦》鵜川菜央（三迫）（2026年4月7日東京・後楽園ホール）プロボクシングIBF女子世界アトム級王座決定戦の前日計量が6日、都内で行われ、元IBF女子同級王者で現IBF1位の山中菫（24＝真正、10戦9勝3KO1敗）は45・9キロ、同級3位・鵜川菜央（30＝三迫、6戦6勝）は46・0キロでともに一発でパスした。世界王座返り咲きを目指す山中は「自分のボクシングをつ