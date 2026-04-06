【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライター・asmiの新曲「あわ」が、4月8日に配信リリースされることが決定。あわせて、Apple MusicでのPre-Add、SpotifyでのPre-Saveもスタートした。「あわ」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。作詞・作曲・編曲はボカロP“⌘ハイノミ”が手がけており、asmiとは「ラヴィウス」以来の再タッグとなる。本楽曲の