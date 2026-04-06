きょう6日、MBCを訪れたのはJリーグ・野々村芳和チェアマンと鹿児島ユナイテッドFC・湯脇健一郎代表らです。 前半戦を終えて2位につけているユナイテッドへの期待を語りました。 （Jリーグ 野々村芳和チェアマン）「（もっと勝てるよう）クラブも頑張るが、市民、県民のみなさんも、ぜひその輪の中に入っていただいて楽しんでもらいたい」 野々村チェアマンも期待するユナイテッド。前半戦が終わり、宮崎に次ぐ2位