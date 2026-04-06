きょう6日から「春の全国交通安全運動」が始まりました。 「道路を渡るときは横断歩道を渡ります」 今年の春の全国交通安全運動は、「歩行者の安全確保」や「自転車の交通ルール遵守の徹底」などを重点に、今月15日まで行なわれます。 出発式では、パトカーや白バイなどが街頭パトロールに向かいました。「自分の命は自分で守ることを一番大事に」 また保育園児の交通安全教室も開かれました。 県警が作成