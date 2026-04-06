3連勝で2位につける鹿児島ユナイテッドFCは、きのう5日、ホームで北九州と対戦。最後まで分からない白熱した展開になりました。 7000人を超えるサポーターが駆け付けた白波スタジアム。3連勝で2位につけるユナイテッドは、同じく連勝で勢いに乗る北九州と対戦しました。 ユナイテッドは立ち上がり、セットプレーから相手ゴールに迫ります。前半25分、コーナーキックの流れから青木。