メ～テレ（名古屋テレビ） シリーズ「こどものマナビバ」。6日、名古屋工業大学で入学式が行われました。多くの新入生が入学する一方で、国立大学は「老朽化」という深刻な課題に直面しています。 「勉強頑張ってやっと入学式に来て、とても嬉しい」（新入生） 「緊張してるんですけど大学生活楽しみたいです」（新入生） 希望を胸に、約1000人が入学した名古屋工業大学。学長は、大学の施設についてこう話