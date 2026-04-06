俳優の加藤あいさん（43）が2026年3月29日、自身のインスタグラムを更新。春らしいコーデの撮影ショットを披露した。「春っぽさを感じていただけたら」加藤さんは、雑誌撮影のオフショットを投稿し「春っぽさを感じていただけたら嬉しいです」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、淡いグリーンのノースリーブニットとベージュカラーのパンツを着用。唇に指をあてて凛とした表情をみせ、カメラに向かって撮影をす