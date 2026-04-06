お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が６日に自身のインスタグラムを更新。家族で箱根旅行をした様子を公開した。「少し前に箱根に行ってきましたユネッサンからの天悠さんにお泊まり」と書き始め、「ひーぼぉくんも久々にゆっくりできて幸せそうでしたそして天悠さんが素敵なプレートをご用意してくださりとても温かな気持ちになりました」と投稿。「ご卒園ご入学おめでとうございま