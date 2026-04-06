旭化成ホームズ株式会社のＬＯＮＧＬＩＦＥ総合研究所（所長：河合 慎一郎）は、子育て中の親のくらしと意識に関する調査を行った。子育て中のくらしの満足度に関する調査で、約３人に２人が１０点満点中７点以上満足していると回答。小学校３年生以下の子を持つ親を対象に行ったこの調査（集計対象５０００人）は子育て中の親の心や身体の状態、その整え方が子育て期のくらしに対する受け止め方や満足感とどのように関係してい