スピードスケート女子で、今季限りで現役を引退した高木美帆さんを中心に２３年に結成された「チーム・ゴールド」でコーチを務めた五輪２度出場のウイリアムソン師円さん（３０）が６日、引退の舞台裏を明かし、ねぎらいのメッセージを送った。引退の決断を聞いたのは、高木さんがＳＮＳで公表する２日前の３月２日夜。オランダで世界選手権に備えて宿泊していたホテルの２階ロビーにメンバーが集められ、引退の報告と感謝の言