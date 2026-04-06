材料3つでスフレチーズケーキが作れる！ チーズケーキっておいしいですよね。ひと口に「チーズケーキ」と言っても、ふわふわ食感のスフレチーズケーキ、濃厚ベイクドチーズケーキ、さっぱり味のレアチーズケーキなどさまざまな種類があり、クックパッドにもたくさんのレシピがアップされています。今回は、そんな多くのチーズケーキの中から、材料3つで作れるなめらか食感の「スフレチーズケーキ」をご紹介。なんと、粉類を一切使