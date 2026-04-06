4月12日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、日本のみならず海外でも圧倒的な人気を誇るバンド「Hi-STANDARD」を特集する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！現メンバーの横山健（G）、難波章浩（Vo/B）、ZAX（Dr）――史上初となる3人そろっての地上波番組出演も実現。音楽史に残る超貴重なインタビューが放送される。◆Hi-STANDARDがついに“すべて”を語り尽くす！メンバー自らがレーベルを運営し、インディーズで活動。国