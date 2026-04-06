青々とした竹が春の訪れを告げています。新潟市の酒蔵で竹でできた垣根を結い直す伝統の「くね結い」が行われました。「くね結い」が行われたのは新潟市江南区にある酒蔵、石本酒造です。「くね結い」とは「くね」と呼ばれる竹の穂でできた垣根を結い直す行事で、石本酒造で代々、受け継がれてきました。石本酒造石本龍則 社長「いい竹だね、今年ね」この日は、酒蔵で働く人たちが地域の人たちと一緒に、古くなった竹を取り外し