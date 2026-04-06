◆■少年の心に電撃走る「これは観るしかない」 2025年のドラフト全体1位指名、クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）が、いよいよ本領を発揮している。4月に入ると、オーランド・マジック戦で51得点の大爆発。続くロサンゼルス・レイカーズ戦でも45得点を記録し、新人王争いに終止符を打つ構えを見せている。 メディアのフラッグに対する関心は、すでにスター選手級だ。最