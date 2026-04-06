今年も岡山・香川の各地でサクラが咲き誇り、多くの人を楽しませています。そんな中、先月（3月）末、花見でにぎわう公園を訪れてみました。サクラの下に集う人は千差万別。どのような人がどのような思いで、見上げているのでしょうか。 【写真をみる】サクラに集まった人たち…どのような人がどんな思いでお花見を楽しんでいる？ 約200本のソメイヨシノが咲くサクラの名所、早島公園。この日はポカポカ陽気で絶好のお花見日和。