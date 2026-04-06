ABEMAは4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間ノンストップで生放送する『30時間限界突破フェス』のタイムテーブルを解禁した。 （関連：【画像あり】『30時間限界突破フェス』のタイムテーブル） 2016年の開局以来、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして“いつでもどこでも繋がる社会インフラ”を目指し、時間や場所にとらわれず、視聴者が日常的に来訪するコンテンツの制