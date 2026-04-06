モンテカルロ・マスターズ大会期間：2026年4月5日～2026年4月12日開催地：モナコ モンテカルロコート：クレー（赤土）結果：[アルトゥル ランデルクネク] 2 - 0 [カレン カチャノフ] 試合の詳細データはこちら≫ モンテカルロ・マスターズ第2日がモナコ モンテカルロで行われ、男子シングルス1回戦で、アルトゥル ランデルクネクと第12シードのカレン カチャノフが対戦した。第1