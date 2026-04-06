４月４日、私はFAカップの準々決勝のチェルシー対ポート・ヴェイル（イングランド３部）の試合を取材するため、ロンドン南西部のスタンフォード・ブリッジを訪れた。キックオフ前に最も注目を集めていたのはチェルシーのMFエンソ・フェルナンデスだ。このアルゼンチン代表は、代表ウィーク期間中に自身の去就について聞かれ「今シーズン終了後にチェルシーに残るかどうかは分からない」「マドリードに住みたい」などと発したこ