4月5日に始まった新番組『上田晋也のサンデーQ』（TBS系）に視聴者からの“ダメ出し”が相次いでいる。「『サンデーQ』は 40年半にわたって続いた和田アキ子さんの番組『アッコにおまかせ!』の後番組としてスタートしました。『日曜お昼の井戸端ニュース会議』をキャッチフレーズに掲げ、『多方面のニュースを“自分ごと”として捉え、専門家等の見解・解説を交えながら、理解を深める』とされています。時事ニュースに関して、