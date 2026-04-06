4月3日、女優・のんがInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。「のんさんはこの日、自身が出演する人気スキンケアブランド『N organic』の新広告に出演したことを報告。前髪を上げて、真っ赤なロングドレスに身を包んだのんさんがカメラ目線で微笑んでいます。肩が大きく開いたドレスで、30歳を超えたのんさんの妖艶な一面が表現されています」（スポーツ紙記者）SNSには「自然と出てくる透明感がハンパない」「じ