5月14日に告示される県知事選に向け、立候補を表明している立憲民主党県連所属の土田竜吾県議の支援について6日、野党関係の4者が初めて協議を開きました。 協議は連合新潟が呼びかけたもので、立憲民主党県連や社民党県連の幹部のほか、立憲出身で中道改革連合の西村智奈美衆院議員らが出席しました。 ■知事選に立候補 土田竜吾県議 「しっかりと県民の皆様に私 土田竜吾という選択肢を示して、皆さんのために働く県政を