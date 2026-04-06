明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は4日のホームで金沢と対戦し、PK戦の末勝ちました。ホームでの勝利は2025年6月以来です。 ツエーゲン金沢をホームに迎えたこの一戦、躍動したのはアルビの守護神バウマンでした。前半38分、相手のミドルシュートを右手一本でセーブすれば、さらに後半11分にもファインセーブでチームを救います。 一方、攻撃陣は後