北朝鮮による拉致の可能性を排除できない長岡市の特定失踪者・中村三奈子さんの行方がわからなくなって、2026年4月6日で28年です。母のクニさんは、娘の無事を願い行方を探し続けています。 ■三奈子さんの母・中村クニさん 「間がどんな成長しているのかわからない。声を聞くことができればやる力になれるので、声を聞きたい。」 中村三奈子さんは、高校を卒業した直後の1998年4月6日に家を出たまま行方がわからなくなりま