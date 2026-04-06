4月2日、歌手のAdoが自身の公式Xを更新し、8月14日から16日にかけて東京・ZOZOマリンスタジアム、幕張メッセと大阪・万博記念公園で開催される『SUMMER SONIC 2026』に出演し、ヘッドライナーを務めることを公表した。大舞台への抜擢に歓喜の声が広がる一方、ファン層の違いをめぐる戸惑いも見られている。Adoは《サマソニにでます！ヘッドライナーです！》と投稿。これまで同フェスではレッド・ホット・チリ・ペッパーズやオ