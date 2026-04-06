県内の50代の男性が、4600万円相当の暗号資産をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害に遭いました。 警察はSNSでの投資話は、詐欺を疑うよう注意を呼びかけています。 自営業の50代の男性は去年11月、Xで投資の勉強会に関する投稿を見つけ、投資専門家を名乗る人物がいるLINEグループに招待されました。 その後 男性は、ウソの暗号資産の投資をすすめられ、1月13日～29日までに6回にわたり あわせて4600万